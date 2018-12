Was AKK für die SPD und die große Koalition bedeutet

Was für ein Kontrast. Da legt die CDU in Hamburg einen mitreißenden Rock ’n’ Roll-Parteitag hin, auf dem Annegret Kramp-Karrenbauer den Showdown gegen Friedrich Merz gewinnt und die CDU-Spitze erklimmt. Und der angezählte Koalitionspartner SPD? Der startete am Sonntag in einem fensterlosen „Bunker“...