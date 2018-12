Mutmaßliche IS-Unterstützerin in Hamburg festgenommen

Die Bundesanwaltschaft hat am Dienstag aufgrund eines Haftbefehls eine 40-jährige deutsche Staatsangehörige in Hamburg festgenommen, die den „Islamischen Staat“ unterstützt haben soll. Sie soll der Terrormiliz in vier Fällen geholfen haben. In der Kieler Straße im Hamburger Stadtteil Eimsbüttel...