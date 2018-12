Nach Anschlag in Ägypten beginnt Suche nach Tätern

Kairo Nach dem tödlichen Anschlag auf einen Touristenbus in der Nähe der Pyramiden von Gizeh in Ägypten beginnt die Suche nach dem Motiv und den Tätern. Der ägyptische Generalstaatsanwalt Nabil Sadek ordnete in der Nacht eine Untersuchung der Explosion an. Bei dem Anschlag waren am Abend laut Medien vier Menschen ums Leben gekommen und elf weitere verletzt worden. Bei den Opfern, die mit einem Bus unterwegs waren, handelte es sich demnach um drei vietnamesische Touristen und ihren ägyptischen Reiseführer.

