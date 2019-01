Kassenärzte für Änderungen an Plänen für mehr Sprechstunden

Berlin Die Kassenärzte fordern noch Änderungen an geplanten Vorgaben für Sprechzeiten, die gesetzlich Versicherte schneller an Termine bringen sollen. "Ich habe große Zweifel, dass das Gesetz, wenn es so kommt, die gewünschte Wirkung entfaltet", sagte der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, der dpa. Es sei ein richtiger Ansatz, mehr Geld für mehr Leistungen vorzusehen. Dies müsse man aber auf die regionalen Bedürfnisse anpassen - etwa mit extra Anreizen für Sprechstunden abends oder samstags.