Danzig legt Kondolenzbuch für toten Bürgermeister aus

Danzig Nach dem tödlichen Messerattentat auf Danzigs Bürgermeister Pawel Adamowicz hat die Stadt im Rathaus ein Kondolenzbuch für den Politiker ausgelegt. "Herr Bürgermeister, lieber Pawel! Du fehlst uns schon jetzt", lautete der erste Eintrag des Danziger Erzbischofs Slawoj Leszek Glodz. Bis Freitag können sich die Danziger in dem Buch eintragen. Adamowicz, seit 1998 Bürgermeister von Danzig, war am Sonntagabend während einer Benefizveranstaltung von einem Messerstecher attackiert worden und erlag am Montag seinen inneren Verletzungen.

