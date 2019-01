Großer Stromausfall in Panama vor Weltjugendtag

Panama-Stadt Kurz vor Beginn des Weltjugendtags in Panama ist es zu einem weitreichenden Stromausfall gekommen. Zwar gab der staatliche Stromversorger Etesa auf Twitter Entwarnung und erklärte, dass die Elektrizität wiederhergestellt sei. Zuvor waren aber weite Teile des Landes ohne Strom gewesen. Wie viele Menschen von dem Ausfall betroffen waren, gab Etesa nicht bekannt. Der Metro-Betreiber der Hauptstadt Panama-Stadt musste zwei Linien wegen des Stromausfalls evakuieren. Der Weltjugendtag beginnt am Dienstag. Tausende Pilger sind aber bereits am Wochenende in Panama angekommen.

