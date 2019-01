Macht-Dreieck Nahles, Söder und AKK ersetzt Merkels Raute

War Angela Merkel am Wochenende zum ersten Mal seit vielen Jahren langweilig? Kochte sie eine ihrer gerühmten Kartoffelsuppen und guckte mit einem Auge zum Fernseher, was da in München passierte?Mit der Wahl Markus Söders zum CSU-Vorsitzenden hat nicht nur in Bayern eine neue Ära begonnen. Mit dem...