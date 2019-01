BSI: Wie gut ist Deutschlands oberste Cyberabwehr-Behörde?

Der Raum, in dem Deutschland seinen Kampf gegen Hacker und Cyberkriminelle gewinnen will, ist gerade so groß wie ein Klassenzimmer. An den weißen Tischen ist Platz für ein Dutzend Computerfachleute, an der Wand hängen Flachbildschirme, auf denen rote, grüne und gelbe Balken und Kurven leuchten....