Donald Trump: Einigung zur Beendigung des „Shutdown“ erzielt

In den USA soll der seit Wochen andauernde Stillstand vieler Regierungsbehörden („Shutdown“) enden. Er habe mit den Abgeordneten eine vorläufige Vereinbarung erzielt, mit der die Regierungsverwaltung ihre Arbeit wieder aufnehmen könne, sagte Trump am Freitag in Washington. Dies gelte bis zum 15....