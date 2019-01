Merkel: Holocaust-Gedenktag ist Mahnung

Berlin Bundeskanzlerin Angela Merkel hat anlässlich des Holocaust-Gedenktags dazu aufgerufen, null Toleranz gegenüber Antisemitismus und Hass zu zeigen. "Dieser Tag lässt uns daran erinnern, was Rassenwahn, Hass und Menschenfeindlichkeit anrichten können", sagte Merkel in ihrem wöchentlichen Video-Podcast. Am Sonntag ist der Internationale Holocaust-Gedenktag. An dem Tag wird der sechs Millionen ermordeten europäischen Juden gedacht, der Sinti und Roma, der Zwangsarbeiter und der vielen anderen Opfer des Nationalsozialismus.

