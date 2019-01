Auch die CDU will sich mehr um die neuen Länder kümmern

Das Jahr 2019 ist für Mike Mohring, Ingo Senftleben und Michael Kretschmer eine besondere Herausforderung: Die ostdeutschen CDU-Politiker treten an, die Macht in ihren drei Bundesländern zu erobern oder zu verteidigen. Mohring will in Thüringen den linken Ministerpräsidenten Bodo Ramelow aus dem...