Union und SPD nach Wahldesaster in Europa auf Ursachensuche

Berlin Nach der historischen Schlappe bei der Europawahl steht bei den großen Wahlverlierern Union und SPD nun die Suche nach Ursachen im Fokus. Offen ist noch, ob es insbesondere bei den Sozialdemokraten personelle Konsequenzen geben könnte. Führende SPD-Politiker rufen jedoch zu Geschlossenheit auf, während Vertreter des linken Parteiflügels einen Kurswechsel fordern. Am Vormittag kamen die Parteigremien von Union und SPD in Berlin und München zusammen. Am Nachmittag treffen sich dann die Koalitionsspitzen.