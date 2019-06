75 Flüchtlinge harren seit zehn Tagen auf Boot vor Tunesien aus

Tunis Ein Flüchtlingsboot mit 75 Menschen an Bord wartet seit zehn Tagen darauf, in einem Hafen in Tunesien anlegen zu dürfen. Man sei weiter in Gesprächen mit dem zuständigen Gouverneur und den Botschaften der Herkunftsländer, sagte Mongi Slim vom Tunesischen Roten Halbmond der Deutschen Presse-Agentur. Die tunesischen Behörden verweigern dem Schiff der ägyptischen Maridive Gruppe seit Ende Mai die Einfahrt in den Hafen von Zarzis in Südtunesien. Das Schiff hatte die Migranten in internationalen Gewässern vor dem Ertrinken gerettet.

