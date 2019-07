Stuttgart Die Klimaaktivisten von Fridays for Future wollen heute nach eigenen Angaben erstmals an einem deutschen Flughafen demonstrieren. Die Protestveranstaltung solle am letzten Schultag vor den Sommerferien in Baden-Württemberg auf dem Stuttgarter Airport stattfinden, hieß es. Es sei der bundesweit erste Protest der Klimaaktivisten an einem Flughafen, sagte ein Organisator. Es gehe auch darum, den Fluggästen ein schlechtes Gewissen zu machen.

