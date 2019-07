Erste Diesel-Nachrüstung gegen Fahrverbote zugelassen

Besitzer von älteren Diesel-Pkw mit der Abgasnorm Euro 5 dürfen in vielen Städten nicht mehr durch Verbotszonen fahren – es sei denn, sie lassen ihre Fahrzeuge nachrüsten. Eine erste Nachrüstmöglichkeit wurde nun zugelassen. Allerdings profitieren davon vorerst nur Fahrer einer bestimmten Marke.

Die Betriebserlaubnis gilt für Lösungen des Anbieters Dr Pley Nachrüstsätze. Die Systeme werden vom Zulieferer und Pley-Partner Bosal produziert und vertrieben. Diese Nachrüstsätze sind zunächst nur für Volvo-Modelle verfügbar. Aber auch Fahrzeuge von Mercedes-Benz und BMW sollen damit in Zukunft ausgestattet werden können. Das Bundesverkehrsministerium bestätigte, dass das erste Abgasnachrüstsystem vom KBA gebilligt worden sei und weitere folgten.

Der ADAC forderte, dass nach den ersten Genehmigungen schnell weitere Systeme „für möglichst alle betroffenen Fahrzeuge“ folgen. „Die Unsicherheit der betroffenen Dieselfahrer dauert schon viel zu lange an“, sagte eine ADAC-Sprecherin in München: „Wichtig ist es nun, dass die Kostenfrage schnell geklärt wird. Es kann nicht sein, dass der Verbraucher auf den Kosten sitzen bleibt.“

Für diese Volvo-Modelle gibt es das Nachrüst-Systeme für Diesel:

XC 60

XC 70

S 60

V60

Nach Angaben von Dr Pley soll es für folgende Modell von Mercedes-Benz und BMW Nachrüstungen geben:

Mercedes C-Klasse (220cdi, C250cdi)

Mercedes E-Klasse (220cdi, C250cdi)

Mercedes GLK (220cdi)

V-Klasse (220cdi)

BMW 3er (318d/320d/325d)

BMW 5er (518/520/525d)

BMW X3 (2.0d)

Der Vorsitzende des Verkehrsausschusses im Bundestag, Cem Özdemir, hat mehr Tempo bei der Diesel-Nachrüstung gefordert. „Wir brauchen jetzt eine Offensive für Hardwarenachrüstungen, nach dem Verursacherprinzip finanziert durch die Automobilindustrie“, sagte der Grünen-Politiker unserer Redaktion. „Im vierten Jahr des Dieselskandals fällt die Blockade gegen die Hardwarenachrüstung, die Verkehrsminister Scheuer stets mit vorgeschobenen Argumenten verhindern wollte. Den Preis für die Verzögerungstaktik des Ministers mussten die Dieselfahrer durch Fahrverbote und einer massiven Verunsicherung der Verbraucher bezahlen.“

In Deutschland sind weit mehr als fünf Millionen Diesel-Pkw mit der Abgasnorm Euro 5 auf den Straßen unterwegs. Wegen des hohen Ausstoßes von Stickoxiden (NOx) sind sie an vielen Orten von Fahrverboten bedroht. Auch mit Nachrüstungen der Abgasreinigung direkt am Motor soll dies verhindert werden. Die Kosten für die Umrüstung wurden in der Vergangenheit auf etwa 3000 Euro pro System geschätzt. Einige Autobauer haben zugesagt, sich an den Kosten zu beteiligen.

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und auch die Hersteller hatten sich lange gegen Hardware-Nachrüstungen gesträubt, dann aber im vergangenen Jahr einen Kompromiss für die Finanzierung erzielt. Allerdings machen nicht alle mit. Mitte Mai hatte Scheuer seine Zweifel noch bekräftigt. Er sei gespannt, ob Hersteller von Nachrüstsets ihre Zusagen einhalten und liefern können.

Die Umrüstungen am Motor sind Teil eines Maßnahmenpakets der Regierung für bessere Luft. Nach den Vorgaben des KBA dürfen die umgerüsteten Autos im Realbetrieb noch 270 Milligramm Stickoxid je Kilometer ausstoßen, um von Fahrverboten verschont zu werden. (dpa/ac)