Moskau. Hunderte protestierten in Moskau gegen die Regierung. Kurz danach muss einer ihrer Anführer aus ungeklärter Ursache ins Krankenhaus.

Kreml-Kritiker Nawalny nach allergischer Reaktion in Klinik

Nachdem er wegen Protestaufrufen zu 30 Tagen Haft verurteilt worden war, musste Kreml-Kritiker Alexej Nawalny am Wochenende aus dem Gefängnis in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Er werde wegen einer akuten allergischen Reaktion behandelt, schrieb seine Sprecherin am Sonntag bei Twitter.

„Derzeit befindet er sich unter dem Schutz von Polizisten auf einer Station“, hieß es bei dem Kurznachrichtendienst. Nawalnys Gesundheitszustand sei zufriedenstellend, berichteten Ärzte laut der Nachrichtenagentur Interfax. Der Auslöser der allergischen Reaktion sei noch unbekannt, erklärte Nawalnys Sprecherin. Der Oppositionsführer habe so etwas noch nie in seinem Leben gehabt.

Mehr als tausend Festnahmen bei regierungskritischer Demo in Moskau

Der russische Oppostionspolitiker Alexej Nawalny in einen Gerichtssaal in Moskau. Foto: Pavel Golovkin / dpa

Laut einem Bericht von „Bild.de“ hat Nawalnys Hausärztin bei Facebook die Vermutung geäußert, dass ihr Patient mit Gift in Berührung gekommen sein könnte.

Nawalny hatte vor seiner jüngsten Verurteilung zu Protesten aufgerufen, bei denen Oppositionelle am Samstag in Moskau die Zulassung unabhängiger Kandidaten bei der Regionalwahl in sechs Wochen einforderten. Bei den regierungskritischen Protesten gab es mehr als tausend Festnahmen.

Die Kundgebung im Zentrum der russischen Hauptstadt galt als heftigster Protest gegen das politische Systems Russlands seit Jahren.

(ba/rtr/dpa)