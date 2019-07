Abschiebeflug aus Deutschland in Kabul eingetroffen

Kabul In der afghanischen Hauptstadt Kabul ist am Morgen ein weiterer Flug aus Deutschland mit abgeschobenen Menschen eingetroffen. Die Maschine aus Leipzig mit 45 abgeschobenen Afghanen an Bord landete kurz vor 8.00 Uhr Ortszeit. Die Männer kamen aus Bayern, Sachsen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt, Nordrhein-Westfalen und dem Saarland. Ein 46. Afghane war ebenfalls zum Flughafen gebracht worden, wurde aufgrund eines kurzfristigen Gerichtsbeschlusses aber letztlich nicht abgeschoben.