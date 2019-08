Russische Opposition demonstriert trotz Drohungen

Moskau Die russische Opposition will heute in Moskau wieder für freie und faire Wahlen demonstrieren. Trotz eines Verbots und Warnungen der Behörden haben liberale Kräfte die Moskauer aufgerufen, für ihr Recht auf demokratische Wahlen am 8. September auf die Straße zu gehen. Ziel der Aktion ist, dass Oppositionskandidaten bei der Stadtparlamentswahl zugelassen werden. Vor einer Woche war die russische Polizei mit Schlagstöcken gegen die friedlichen Teilnehmer der Proteste vorgegangen. Es gab rund 1400 vorläufige Festnahmen.

