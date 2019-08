Dutzende Tote bei Massakern in den USA

El Paso Bewaffnete Angreifer haben binnen 24 Stunden an zwei verschiedenen Orten in den USA 29 Menschen erschossen. In einem Einkaufszentrum in El Paso in Texas tötete ein Schütze gestern mindestens 20 Menschen, 26 weitere wurden verletzt. Der mutmaßliche Täter ergab sich. In der vergangenen Nacht fielen in der Stadt Dayton im Bundesstaat Ohio Schüsse nahe einer Bar im Zentrum: Neun Menschen starben, 27 weitere wurden verletzt. Polizisten töteten den Angreifer. Die Massaker lösten international Bestürzung aus.

