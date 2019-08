CDU-Politiker: Ohne Deutschkenntnis kein Grundschulbesuch

Der CDU-Politiker Carsten Linnemann will Kinder vom Grundschulbesuch ausschließen, die kaum Deutschkenntnisse haben. Gegenüber der „Rheinischen Post“ sagte der Vize-Fraktionsvorsitzende von CDU und CSU im Bundestag: „Ein Kind, das kaum Deutsch spricht und versteht, hat auf einer Grundschule noch nichts zu suchen“.

Doch an dem Vorstoß von Linnemann gibt es nun deutliche Kritik. Dazu dürfte eine Umsetzung wohl nicht ohne weiteres umzusetzen sein. Linke-Chefin Katja Kipping sagte der Deutschen Presse-Agentur: Mit seinen Äußerungen zu Grundschulkindern gehe Linnemann auf „Stimmenfang im rechten Sumpf“.

Kipping warf dem CDU-Politiker vor, das Thema mit Meldungen über Gewalttaten von Erwachsenen zu vermengen. Linnemann hatte seine Forderung in Zusammenhang mit der angeblichen Entstehung von Parallelgesellschaften gestellt. Er nannte als Beispiele Polizeieinsätze in Freibädern, das Tötungsdelikt am Frankfurter Hauptbahnhof und die Schwertattacke in Stuttgart.

Deutschkenntnisse in der Grundschule: Schulgesetze regeln die Schulpflicht

„Ist ihm nicht bekannt, dass der Täter von Frankfurt, der offensichtlich eine psychotische Störung hatte, fließend deutsch spricht und als Schweizer praktisch den gleichen Migrationshintergrund hat wie Alice Weidel?“, fragte Katja Kipping.

Auch die schleswig-holsteinische Bildungsministerin Karin Prien (CDU) hatte den Vorstoß von Linnemann vehement zurückgewiesen. Prien sprach in der „Süddeutschen Zeitung“ (Dienstag) von „populistischer Unfug“ und „der völlig falsche Weg“. Diese Kinder gehörten vielmehr „im Rahmen der Regelbeschulung“ in Deutsch-als-Zweitsprache-Klassen.

Kinder wegen mangelnder Sprachkenntnisse den Schulbesuch zu verweigern, würde aktuell wohl gegen geltendes Recht verstoßen. Die Bundesländer regeln die Schulpflicht im Detail in ihren Schulgesetzen. Wie das Beispiel Nordrhein-Westfalen zeigt, wird die Integration von Kindern ohne Deutschkenntnisse dort explizit erwähnt. Die Schulpflicht ist also explizit nicht daran gekoppelt, ob ein Kind Deutsch spricht oder nicht.

Zuletzt war diskutiert werden, ob Kinder von der Schulpflicht entbunden werden können, die nicht gegen Krankheiten wie Masern geimpft sind. (dpa/ac)

• Bericht „Rheinische Post“ zum Vorstoß von Carsten Linnemann

• Bericht „Süddeutsche Zeitung“ mit Aussagen von Karin Prien

• Hintergrund: Das Schulgesetz von Nordrhein-Westfallen im Wortlaut