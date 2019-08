AKK: „Klimaschutz ist nicht zum Nulltarif zu haben“

Es sind bewegte Zeiten für die Verteidigungsministerin und CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer. Am Montag startet sie zu ihrem ersten Truppenbesuch ins Ausland. Am Sonntagabend aber steht zunächst der Koalitionsausschuss mit der SPD im Kanzleramt an. Von Solidaritätszuschlag über Grundrente bis...