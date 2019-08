Rom. Nun also doch: Der italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte will bei Präsident Sergio Mattarella seinen Rücktritt einreichen.

Krise in Italien: Regierungschef Conte kündigt Rücktritt an

Die populistische Regierung in Italien ist geplatzt. Regierungschef Giuseppe Conte hat am Dienstag seinen Rücktritt angekündigt. Er erklärte die Regierung aus rechter Lega und populistischer Fünf-Sterne-Bewegung für beendet. „Die derzeitige Krise gefährdet unweigerlich die Arbeit der Regierung, welche hier endet“, sagte er im Senat in Rom.

Das Regierungsbündnis aus rechter Lega und Fünf-Sterne-Bewegung bestand seit 14 Monaten.

Conte erhob bei seinem angekündigten Statement zuvor schwere Vorwürfe gegen den rechtspopulistischen Innenminister. Matteo Salvinis Entscheidung, die Koalition aufzukündigen, sei objektiv betrachtet „schwerwiegend“ für das Land. Sie sei lediglich auf persönliche Interessen zurückzuführen, sagte Conte.

Der Chef der rechten Lega hatte Anfang August das Regierungsbündnis in eine Krise gestürzt. Er hatte die Koalition für arbeitsunfähig erklärt und schnelle Neuwahlen gefordert.

Der so kritisierte Salvini saß an Contes Seite, ebenso wie Sterne-Chef Luigi Di Maio.

Zunächst war nicht klar, ob Conte seinen Rücktritt erklären oder darauf warten würde, über ein Misstrauensantrag gestürzt zu werden. (sdo/dpa)