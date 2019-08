Borkenkäfer-Plage in Wäldern - Bundeswehr soll helfen

Der Borkenkäfer sorgt in deutschen Wäldern zunehmend für Probleme. Immer mehr Länder kommen mit der wohl durch den Klimawandel und der Dürre im vergangenen Jahr gestiegenen Population nicht zurecht. In den Waldern hat sich der Käfer längst ausgebreitet und verursacht dort enorme Schäden.

Die Bundeswehr soll deshalb helfen: Seit acht Uhr rücken am Dienstag 30 Soldaten der Panzergrenadierbrigade 37 aus dem sächsischen Frankenberg an, um im Freistaat im Kampf gegen den Waldschädling zu helfen. Die Soldaten seien seit Dienstagmorgen auf dem Weg zu ihren Einsatzorten in den Wäldern, sagte ein Sprecher des Staatsbetriebs Sachsenforst auf Nachfrage. Der genaue Startzeitpunkt des Einsatzes war zunächst noch unklar.

Im Laufe der nächsten Tage könnte der Einsatz sogar noch ausgeweitet werden, wie ein Sprecher der Bundeswehr unserer Redaktion mitteilte. Am Dienstagnachmittag (16.15 Uhr) wollen der Minister und Verantwortliche der Bundeswehr und von Sachsenforst bei Flöha (Mittelsachsen) über den Stand des Einsatzes informieren.

Dem Verteidigungsministerium liegen seit Tagen Anfragen aus mehreren Bundesländern vor. Nach Sachsen wollen Sachsen-Anhalt und Thüringen noch in dieser Woche bei den jeweiligen Landeskommandos der Bundeswehr vorstellig werden.

Auch in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Bayern und Nordrhein-Westfalen werden dem Vernehmen nach solche Szenarien durchgespielt und diskutiert. Was eigentlich hat die Truppe, was andere nicht haben? Vor allem „manpower“.

Bundeswehr kämpft gegen Borkenkäfer – Das Wichtigste in Kürze:

Mehrere Bundesländer haben die Bundeswehr um Hilfe bei der Bekämpfung der Borkenkäferplage gebeten

Dabei geht es vor allem um den Transport von altem Holz

Die Länder wollen vor allem die Truppenstärke nutzen

Die Soldaten können geschädigte Bäume markieren und fällen. Danach würden Bergepanzer Schneisen in den Wald ziehen und die Stämme herausschaffen. Die Pioniere können nicht nur mit schwerem Material helfen, mit Sägen, Notstromaggregaten oder Fahrzeugen. Vor allem kann die Bundeswehr, anders als die Forstämter, auf Kommando – buchstäblich – Helfer in großer Zahl in Marsch setzen. Keine andere Institution hat so einen langen Arm wie die Streitkräfte.

Die größten Pannen bei der Bundeswehr

Das Tempo ist der entscheidende Faktor. „Das Schadholz muss so schnell es geht aus dem Wald transportiert werden, um die weitere Ausbreitung des Borkenkäfers einzudämmen“, erkannte Sachsens Umweltminister Thomas Schmidt (CDU).

Gerade mit dem Holztransport kommen vor allem viele private Waldbesitzer kaum hinterher. „Wir haben inzwischen so viel Holz im Wald liegen, dass wir mit dem Abtransport nicht mehr nachkommen“, heißt es in der Forstwirtschaft. Es gilt, auch schon mit Blick auf 2020, weitere Schäden zu verhindern. Der Borkenkäfer, der gerade ideale Bedingungen vorfindet und die dritte Brut in diesem Jahr anlegt, müsse gestoppt werden. Andernfalls drohen nach der Überwinterung erst recht höhere Schäden.

Borkenkäferplage: Waldwirtschaft spricht von „Vorstufe zur Apokalypse“

Dabei herrscht in der Forstwirtschaft schon heute Untergangsstimmung. Zuletzt hatte Ute Kreienmeier vom nordrhein-westfälischen Gemeindewaldbesitzerverband öffentlich Alarm geschlagen: „Die Krise in den Wäldern hat die Vorstufe zur Apokalypse erreicht, wir kriegen das alleine nicht mehr gemanagt“, sagte sie dpa. „Wir brauchen dringend Hilfe.“

Der erste Politiker, der erkannte, dass der Staat gefordert ist und der sich öffentlich auf den Plan gerufen fühlte, war der Thüringer CDU-Fraktionschef Mike Mohring. Er sah eine „eine Notsituation, in der Bundeswehr und THW um Hilfe gebeten werden müssen“.

Sachens hat in Sachen Borkenkäfer Amtshilfe beantragt

Der Borkenkäfer – lateinisch Scolytinae – wird in immer mehr Bundesländern zu einem ersten Problem. Foto: istock / iStock

Während Mohring von den Grünen in Thüringen noch für seinen „Aktionismus“ kritisiert wurde, beantragte das benachbarte Sachsen als erstes Land gemäß Artikel 35 Absatz 1 Grundgesetz offiziell Amtshilfe. Das ist nichts Ungewöhnliches. Erst im Januar war die Bundeswehr bei der Schneekatastrophe in Bayern mit Hunderten Soldaten im Einsatz. Im vergangen Jahr halfen Militärs bei der Brandbekämpfung. Beste Werbung in eigener Sache machte die Truppe beim Oderbruch vor über zehn Jahren oder beim Flüchtlingsdrama in den Jahren 2015 und 16.

In der vergangenen Woche kam der entscheidende Wink dann von der neuen Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU). Sie teilte mit, dass der Truppe Anfragen aus verschiedenen Regionen vorlägen; und dass die Bundeswehr einen Einsatz ernsthaft prüfe.

Borkenkäfer-Plage als Folge des Klimawandels?

Die anhaltende Borkenkäfer-Plage ist nach der Darstellung der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldbesitzerverbände (AGDW) quasi eine Folge des Klimawandels, der in den deutschen Wäldern angekommen sei: „Die Dürre im Jahr 2018, die vorangegangenen Stürme und die anhaltende Trockenheit in 2019 haben dem Wald in Deutschland zugesetzt.“ Ein einzelnes Extremwetterereignis würde der Wald verkraften, nicht jedoch eine ganze Kette aus Stürmen, Dürre, Trockenheit und Schneebruch. Warum ein weiterer Dürre-Sommer so gefährlich wäre.

Betroffen seien alle Baumarten, Nadel- wie Laubbäume gleichermaßen. „Jede Baumart hat ihren Schädling: Borkenkäfer und Nonnenspinner setzen Fichten und Kiefern zu. Buchen und Erlen leiden unter einem Pilzbefall, die Eiche unter dem Eichenprozessionsspinner, der schwere gesundheitliche Folgen auch für den Menschen haben kann.“

Warum der Borkenkäfer so viele Bäume befallen kann

Normalerweise kann die Fichte die Käfer durch Harzbildung abwehren. Aber wenn es zu trocken wird, hat der Baum kein Wasser und damit kein Harz mehr. Die Folge: Der Käfer bohrt seine Brutgänge in die Rinde, wo die Larven den Stoffwechsel des Baumes stören. Die Wurzeln werden nicht mehr mit Energie aus der Baumkrone versorgt. Bis zu drei Borkenkäfer-Generationen können innerhalb eines Jahres entstehen. Dann kann es innerhalb weniger Wochen zum Absterben der Bäume kommen.

• Hintergrund: Böden, Ernten, Kraftwerke: So leidet Deutschland unter der Dürre

Borkenkäfer verursacht enorme Schäden:

Nach Berechnungen der AGDW rund 70 Millionen Festmeter Schadholz, ein Waldverlust von etwa 110.000 Hektar .

. Kostenpunkt zur Beräumung der Schäden: etwa 2,1 Milliarden Euro.

Für die Wiederbewaldung würden nach Angaben des Dachverbandes noch einmal rund 300 Millionen Bäume und ein Finanzvolumen von etwa 640 Millionen Euro benötigt.

Besonders dramatisch scheint die Situation in Thüringen zu sein. Schätzungen zufolge werden im Freistaat bis Jahresende etwa 600.000 Buchen wegen Trockenheit absterben.

zu sein. Schätzungen zufolge werden im Freistaat bis Jahresende etwa 600.000 Buchen wegen Trockenheit absterben. Fünf bis sechs Millionen Fichten könnten dem Borkenkäfer zum Opfer fallen. Täglich kommen neue Hiobsbotschaften aus vielen anderen fast allen Ländern an.

Das Saarland winkt ab, Bayern kommt ohne Amtshilfe aus

Bayern zögert, die Bundeswehr um Hilfe zu bitten. Das saarländische Umweltministerium sieht keinen Bedarf für einen Einsatz der Militärs. Der Transport der Bäume sei „Aufgabe unserer Forstleute“. Die eindeutigsten Notsignale kommen aus dem Osten.

Allein die Militärhilfe beim Abtransport des Holzes könnte Hunderte Millionen Euro kosten. Nach einem Einsatz wird die Bundeswehr die Kosten den jeweiligen Ländern in Rechnung stellen – oder darauf verzichten.