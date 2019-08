Greta Thunberg wird von 17 UN-Schiffen in New York begrüßt

New York Die Vereinten Nationen wollen die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg bei ihrer Ankunft in New York mit 17 Segelbooten begrüßen. Jedes von ihnen stehe für eines der UN-Nachhaltigkeitsziele und sei mit einem entsprechenden Symbol auf dem Segel versehen, teilten die Vereinten Nationen mit. Demnach würden die Boote auf die Rennjacht "Malizia" mit Thunberg an Bord vor Manhattan nahe der Verrazano-Brücke warten. Die 16-jährige Schwedin wird nach ihrer zweiwöchigen Atlantik-Überquerung wohl heute in New York eintreffen.