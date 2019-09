Ärzte ohne Grenzen kritisieren Zustände in Migranten-Lager

Tripolis. Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen hat entsetzliche Zustände und willkürliche Internierungen in einem Lager für Migranten im Westen Libyens beklagt. Sie forderte, im Mittelmeer aufgenommene Migranten nicht mehr in das nordafrikanische Bürgerkriegsland zurückzubringen. Die Räume in dem Lager der international anerkannten Regierung in der Stadt Sintan seien nicht belüftet, Duschen und Toiletten in einem erbärmlichen Zustand. Libyen ist eines der wichtigsten Transitländer für Flüchtlinge, die über den Seeweg nach Europa wollen.

