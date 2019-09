Paul McCartney: Brexit-Referendum wahrscheinlich ein Fehler

Es läuft nicht gut für den britischen Premier Boris Johnson im Brexit-Streit – jetzt bekommt er auch noch Gegenwind von einer britischen Poplegende: Der frühere Beatles-Sänger Paul McCartney sagt, die Volksabstimmung über den britischen EU-Austritt 2016 „war wahrscheinlich ein Fehler“.

Es seien lauter verrückte Versprechen gemacht worden, und viele ältere Leute hätten gesagt, nach dem Austritt werde es so sein wie früher, klagte der 77-jährige im Interview mit der BBC. Diese Haltung sei sehr verbreitet gewesen, sagte McCartney, er selber habe Zweifel gehabt.

Brexit: Johnson versprach 2016 viel, das nicht zu halten war

Er ging Johnson nicht direkt an – aber die Kritik ist klar: Als damaliger Londoner Bürgermeister hatte Johnson 2016 beim Brexit-Referendum maßgeblich für den Austritt gekämpft – und den Bürgern eine Reihe kaum einlösbarer Versprechen gemacht.

Allerdings: Selbst die Beatles sind in der Brexit-Frage zerstritten. In Großbritannien sorgte vor wenigen Tagen ein in den sozialen Netzwerken verbreitetes Interview mit dem früheren Beatles-Schlagzeuger Ringo Starr für Aufsehen. In dem schon älteren BBC-Gespräch zeigte sich der 79-Jährige als glühender Austrittsbefürworter: „Ich glaube, es ist ein großartiger Schritt“, sagt Starr über den Brexit.

Schottische Ministerpräsidentin droht mit neuem Unabhängigkeitsreferendum

McCartney-Interview weiterer Dämpfer für Boris Johnson

Durch den Brexit könne man wieder Kontrolle über sein eigenes Land gewinnen. Während Starr beim Referendum für den Austritt gestimmt hat, erklärt McCartney nun, er habe an der Abstimmung gar nicht teilgenommen: „Ich habe niemanden gesehen, der etwas Vernünftiges gesagt hat.“ Und nun? „Ich bin froh, wenn es vorbei ist.“

Auf diese Stimmung in Großbritannien, dass der Brexit-Streit – irgendwie – vorbei sein müsse, setzt zwar auch Boris Johnson. Doch das Interview des prominenten Ex-Beatle ist für ihn in der Öffentlichkeit ein weiterer Dämpfer. Ob der Premier Erfolg hat mit seinem Kurs, Großbritannien unter allen Umständen am 31. Oktober aus der EU zu führen, ist weiter offen. Inzwischen tobt ein Nervenkrieg um den Brexit – und viele hoffen auf einen Kompromiss.

Supreme Court entscheidet, ob Unterhaus-Zwangspause legal ist

Viel hängt jetzt von der Entscheidung des obersten britischen Gerichts ab, ob die von Johnson angeordnete Zwangspause des britischen Parlaments rechtmäßig ist. Das Gericht wird voraussichtlich am Montag erklären, ob es in den Streit zwischen Regierung und Parlament eingreift – und ob es in diesem Fall zu dem Schluss gekommen ist, dass Johnson gegen das Gesetz verstoßen hat.

Wenn ja, droht eine neue innenpolitische Krise. Johnson hätte in diesem Fall womöglich auch Queen Elizabeth II belogen, die die Anordnung formell absegnen musste – Rücktrittsforderungen an ihn wären sicher. Doch Johnson denkt nicht daran. Er wird im Fall einer Niederlage sogar versuchen zu verhindern, dass das Parlament vorzeitig aus der bis 14. Oktober angesetzten Zwangspause zurückkehrt.

Johnson denkt sogar schon neue Zwangspause nach

Aus einem Regierungsdokument für die Gerichtsanhörung geht hervor, dass Johnson dafür verschiedene Optionen prüfen lässt – sogar die Anordnung einer erneuten Zwangspause bis zum 14. Oktober.

Kläger-Anwalt Lord David Pannick hatte dagegen in seinem Schlussplädoyer verlangt, dass die Abgeordneten „so bald wie möglich nächste Woche“ wieder zusammentreten. Den Abgeordneten bliebe dann eine Woche länger Zeit für das mehrheitlich verfolgte Ziel, einen EU-Austritt ohne Abkommen zu verhindern.

Neues Juncker-Interview lässt Briten hoffen

Regierungsanwalt Lord Richard Keen warnte das Gericht hingegen vor einer solchen Entscheidung. Es handle sich um „verbotenes Terrain“ für die Gerichtsbarkeit. In Brüssel kamen am Freitag der britische Brexit-Minister Stephen Barclay und EU-Chefunterhändler Michel Barnier zu weiteren Gesprächen über einen Ausweg aus dem Brexit-Streit zusammen.

Ein Interview von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker mit dem britischen Fernsehsender Sky News nährte in London Hoffnung, dass es doch noch zu einer Verständigung über Änderungen am Brexit-Vertrag kommen könnte.

EU will doch noch mal mit sich reden lassen

Juncker machte nicht nur deutlich, dass die EU-Seite zu solchen kurzfristigen Änderungen am Vertrag bereit sei, was der Kommissionspräsident längere Zeit abgelehnt hatte. Er machte auch klar, dass die EU nicht auf der umstrittenen Backstop-Klausel zu einer Garantie einer offenen irischen Grenze besteht – wenn es eine belastbare Alternative gebe.

„Ich habe kein erotisches Verhältnis zum Backstop“, sagte Juncker. Es bleibt aber weiter unklar, ob die britische Regierung eine Alternativlösung für eine offene Grenze zwischen Nordirland und Irland rechtzeitig präsentieren kann. Eine Änderung des Brexit-Vertrags müsste noch vor dem Austrittstermin am 31. Oktober rechtswirksam unter Dach und Fach sein.