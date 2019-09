Saudi-Arabien wirbt um Touristen – und droht mit Strafen

Saudi-Arabien will mehr Touristen anlocken. Ahmad Al-Khatib, der oberste Tourismus-Manager des Landes, kündigte erleichterte Visa-Bestimmungen an.

Politisch gesehen gleicht die arabische Halbinsel gerade einem Benzinfass, das kurz vor der Explosion steht. Die Spannungen zwischen Saudi-Arabien und dem Iran nehmen fast täglich zu. Die USA haben gerade angekündigt, den Saudis mit zusätzlichen Soldaten beizustehen.

Mitten in dieser eher ungemütlichen Lage wirbt Saudi-Arabien nun gezielt um Touristen. In ganzseitigen Anzeigen in Tageszeitungen preist das Land seine „unentdeckte“ Landschaft an und fordert dazu auf, ein Visum zu beantragen. Was dabei unerwähnt bleibt: Touristen müssen sich strengen Regeln zum Verhalten in der Öffentlichkeit unterwerfen. Wenn nicht, drohen ihnen hohe Geldstrafen.

„Die Öffnung Saudi-Arabiens für internationale Touristen ist ein historischer Augenblick für unser Land“, sagte der Chef der Tourismuskommission, Ahmed al-Chatib.

Saudi-Arabien: Harte Regeln für auch für Touristen

Nach dem Start des neuen Visa-Systems stellte das Innenministerium des streng konservativen muslimischen Königreiches einen Verhaltenskatalog für Besucher auf. Darin sind 19 potenzielle Verstöße aufgelistet. Dazu zählen das Tragen unanständiger Kleidung ebenso wie die Zurschaustellung gegenseitiger Zuneigung.

Auch spucken, vordrängeln oder Müll auf die Straße werfen sind verboten. Fotos oder Videos von anderen Menschen dürfen nicht ohne Erlaubnis gemacht werden und es darf auch keine Musik während der Gebetszeiten gespielt werden. Die Höhe der Bußgelder reicht von umgerechnet etwa zwölf Euro bis 1500 Euro.

Alkohol bleibt nach wie vor illegal. Das Essen, das Trinken oder das Rauchen ist in der Öffentlichkeit verboten. Unklar ist, ob unverheiratete Männer und Frauen gemeinsam in ein Hotelzimmer dürfen.

Frauen und Männer? Besser getrennt

Die saudische Regierung weist im Internet darauf hin, dass Frauen nicht zu viel Zeit mit fremden Männern verbringen sollen. Öffentliche Gebäude hätten getrennte Eingänge für Frauen und Männer. Auch an Stränden, Parks und in öffentlichen Transportmitteln müssen sich Männer und Frauen voneinander fern halten.

Mit der neuen Werbekampagne und dem neuen Visa-System sollen Reisende aus den EU-Staaten, aus den USA und anderen Ländern online ein Touristen-Visum beantragen können. Das Königreich will den Tourismus ankurbeln und sich damit unabhängiger von seinen Öleinnahmen machen. Bis 2030 soll der Beitrag des Tourismus am Bruttoinlandsprodukt von derzeit drei auf zehn Prozent steigen. Die Zahl der Besucher aus dem Ausland soll sich bis dahin auf jährlich 100 Millionen mehr als verdoppeln. (dpa/rtr/fmg)