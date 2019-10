Schwesig und Ramelow sehen DDR nicht als Unrechtsstaat

Der 40. Geburtstag der DDR am 7. Oktober 1989 war die letzte Inszenierung der Führungsriege in Ost-Berlin – mit einem Festprogramm im Palast der Republik, Parade und Fackelzug. Dabei gärte es im Land seit Langem, die Menschen flüchteten massenweise in den Westen. Noch im Oktober trat SED-Generalsekretär Erich Honecker zurück. Am 9. November 1989 fiel die Mauer und besiegelte das Ende der DDR.

30 Jahre später dauert die Debatte an, wie 40 Jahre SED-Diktatur, wie Mauer und Schießbefehl zu bezeichnen seien. War die DDR ein Unrechtsstaat? Ministerpräsidenten von SPD und Linken wehren sich – zum 70. Jahrestag der DDR-Gründung an diesem Montag – gegen den Begriff.

DDR: Schwesig sieht Begriff „Unrechtsstaat“ als Herabsetzung

Die DDR sei eine Diktatur gewesen, stellte die Regierungschefin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig (SPD), fest. Der Begriff Unrechtsstaat werde allerdings von vielen Menschen, die in der DDR gelebt hätten, als herabsetzend empfunden.

„Er wirkt so, als sei das ganze Leben Unrecht gewesen“, sagte Schwesig unserer Redaktion. „Wir brauchen aber mehr Respekt vor ostdeutschen Lebensleistungen.“

• Hintergrund: Ist der Osten wirklich abgehängt?

Ramelow: „Begriff ist mit der Nazi-Herrschaft verbunden“

Bodo Ramelow (Die Linke), Ministerpräsident von Thüringen, sieht den Begriff anderweitig besetzt. Foto: Martin Schutt / dpa

Die DDR habe viel Unrecht zu verantworten, sie sei „eindeutig kein Rechtsstaat“ gewesen, sagte auch Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke). „Der Begriff Unrechtsstaat aber ist für mich persönlich unmittelbar und ausschließlich mit der Zeit der Nazi-Herrschaft und dem mutigen Generalstaatsanwalt Fritz Bauer und seiner Verwendung des Rechtsbegriffs Unrechtsstaat in den Auschwitz-Prozessen verbunden.“

• Interview mit Ramelow: „Der Osten bekommt einen Tritt in den Hintern.“

Die Debatte, ob die DDR ein Unrechtsstaat war, hatte gleich nach der Wiedervereinigung begonnen. Bejaht hatten die Frage etwa Kanzlerin Angela Merkel und zuvor der damalige Bundespräsident Roman Herzog.