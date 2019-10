Bernd Lucke: Demonstranten verhindern Vorlesung in Hamburg

Bernd Lucke (l.) versucht umringt von Demonstranten an der Universität Hamburg seine Vorlesung zu halten. Wegen der Proteste im Saal kann er nicht sprechen.

Berlin. AfD-Mitgründer Bernd Lucke kehrt als Professor an die Uni Hamburg zurück. Seine erste Vorlesung musste er wegen Protesten abbrechen.

Trotz der im Vorfeld geäußerten Kritik hält Bernd Lucke an seiner Rückkehr als Professor für Volkswirtschaft an die Uni Hamburg fest. Der Wirtschaftswissenschaftler und AfD-Mitbegründer wollte um zwölf Uhr die erste Vorlesung zum Thema Makroökonomik an der Universität halten – doch daraus wurde nichts.

Die Vorlesung sei immer wieder durch Protestierende gestört worden, wie die „Welt“ berichtet. Hunderte Demonstranten versammelten sich demnach im Hörsaal, einige hielten Transparente in die Höhe und riefen „Nazi-Schweine raus aus der Uni“.

Später sei der AfD-Mitgründer von einer Person geschubst worden. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur musste die Polizei Lucke schließlich zu seinem Auto begleiten.

Die Studierendenvertretung Asta hatte zuvor zu einer Kundgebung vor dem Hauptgebäude der Uni aufgerufen. Dabei wollte der Asta unter anderem auf die Tragweite von Luckes politischen Handlungen hinweisen. Die Studierendenvertretung habe wiederholt darauf hingewiesen, keine Gewalt anzuwenden.

Lucke habe sich dann ins Plenum gesetzt und geweigert zu gehen. Er sei mit Papierkugeln beworfen und wiederholt aufgefordert worden, den Hörsaal zu verlassen. Die Protestierenden hätten Lucke keine Gelegenheit gegeben, das Wort zu ergreifen. Nach einer Stunde sei die Vorlesung schließlich abgebrochen worden.

Der Volkswirtschaftler und Euro-Kritiker war 2013 maßgeblich an der Gründung der AfD beteiligt und einer ihrer ersten Bundessprecher. 2014 hatte er sich von der Uni Hamburg beurlauben lassen, um als Berufspolitiker für die AfD ins Europaparlament zu wechseln.

Nachdem er 2015 im Streit um eine stärker nationalkonservative Ausrichtung der Partei von Frauke Petry als AfD-Bundessprecher abgelöst worden war, hatte er die Partei verlassen und in der Folge fremdenfeindliche und rechtsextreme Tendenzen angeprangert. Am Montag hatte Lucke bereits eine erste kleinere Lehrveranstaltung gehalten.

Die Uni Hamburg teilte im Juli mit, sie enthalte sich einer Bewertung der Personalie Lucke.

