Aufwind für Grüne bei Schweizer Parlamentswahl erwartet

Bern. Ein grüner Vormarsch und ein Dämpfer für die Rechtspartei: Das ist die Prognose zur Parlamentswahl in der Schweiz. Heute entscheidet sich die neue Verteilung der 200 Sitze im Nationalrat und der 46 Sitze im Ständerat. Bis zu 90 Prozent der Wähler haben schon per Briefwahl abgestimmt. Wahlberechtigt sind 5,3 Millionen Menschen. Das letzte Wahllokal schließt um 12 Uhr. An der Regierung ändert das Ergebnis nichts: Seit 60 Jahren sind die gleichen vier größten Parteien im siebenköpfigen Bundesrat vertreten. Kabinettsdisziplin geht dabei vor Parteizugehörigkeit.

Anmeldung Noch nicht bei der Gifhorner Rundschau?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder