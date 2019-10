Auch Thüringer Grünen-Spitzenkandidat von Rechten bedroht

Erfurt. Auch der Spitzenkandidat der Grünen im Thüringer Landtagswahlkampf, Dirk Adams, ist von Rechtsextremisten bedroht worden. Das Schreiben sei am vergangenen Freitag per E-Mail in seinem Wahlkreisbüro in Nordhausen eingegangen, sagte Adams der dpa. Er habe sie an das Landeskriminalamt weitergeleitet. Am Wochenende hatte der CDU-Spitzenkandidat Mike Mohring eine neuerliche Morddrohung gegen ihn öffentlich gemacht, ebenfalls offensichtlich aus der rechtsextremen Szene. Mohring wurde in der Mail aufgefordert, seinen Wahlkampf einzustellen.

