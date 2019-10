Moskau: Sicherheitsgarantie für friedliche Kurden in Syrien

Moskau (dpa) – Russland hat den friedlichen syrischen Kurden einen Verbleib in der 30 Kilometer breiten Sicherheitszone im Norden des Landes an der Grenze zur Türkei zugesichert. Es gebe keine Notwendigkeit, dass friedliche Bürger ihre Wohnungen verließen. Das sagte der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu. Garanten für Sicherheit seien die russische Militärpolizei und die syrischen Grenzsoldaten, sagte er. Zugleich kündigte der Minister an, die Patrouillen russischer Kräfte noch auszuweiten und die Zahl der Einheiten an der syrisch-türkischen Grenze zu erhöhen.

