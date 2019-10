SPD: Stichwahl zwischen Scholz/Geywitz und Borjans/Esken

Es bleibt spannend. Die Wahl für den SPD-Vorsitz geht in die Verlängerung: Bundesfinanzminister Olaf Scholz und seine Partnerin Klara Geywitz haben den Mitgliederentscheid über den Parteivorsitz knapp gewonnen, die erforderliche absolute Mehrheit aber sehr deutlich verfehlt.

Sie treten nun in einer Stichwahl gegen den früheren nordrhein-westfälischen Finanzminister Norbert Walter-Borjans und die Bundestagsabgeordnete Saskia Esken an, wie die SPD am Samstag mitteilte. Die kommissarische SPD-Vorsitzende Malu Dreyer sprach von einem „besonders wichtigen Tag für unsere Partei“. Mit diesem Mitgliedervotum habe die Partei etwas Neues gewagt.

Rund 53,3 Prozent der 425 630 Mitglieder hatten an der Abstimmung teilgenommen. Die Suche nach einem neuen SPD-Vorsitz war nötig geworden, nachdem die damalige Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles Anfang Juni zurückgetreten war. Die Kandidaten tourten in 23 Regionalkonferenzen durch Deutschland. Seit Mitte Oktober konnten die Sozialdemokraten für die am Ende noch sechs Kandidatenduos abstimmen, online oder per Brief.

SPD-Wahl für Vorsitz – Das muss man wissen:

Die SPD-Mitglieder sind aufgerufen, den Kandidatenduos für den SPD-Vorsitz ihre Stimme zu geben

Die Abstimmung endete in der Nacht zum Samstag

Olaf Scholz und Klara Geywitz gewannen, verpassten aber eine Mehrheit

Es kommt zur Stichwahl zwischen Scholz/Geywitz und Borjans/Esken

Sie soll vom 19. bis 29. November stattfinden

Die Stichwahl soll vom 19. bis 29. November stattfinden. Das verkündete Schatzmeister Dietmar Nietan im Willy-Brandt-Haus in Berlin. 226.775 Stimmen wurden abgegeben, die Wahlbeteiligung lag bei 53 Prozent. 213.693 Stimmen waren gültig.

Scholz und Geywitz waren unter den sechs Bewerberteams die einzigen, die klar für eine Fortsetzung der großen Koalition bis zur nächsten Bundestagswahl 2021 plädierten. Walter-Borjans hat dies offengelassen, während seine Partnerin Esken den Ausstieg aus der Koalition fordert.

Andrea Nahles tritt zurück – das war wohl ihr berühmtestes Zitat Andrea Nahles tritt zurück – das war wohl ihr berühmtestes Zitat

Zwei Wochen lang konnten rund 430.000 Parteimitglieder darüber abstimmen, wer die SPD künftig führen soll. Nach Informationen der ARD scheint eine Stichwahl wahrscheinlich zu sein.

Bis Mitternacht in der Nacht zum Samstag konnten die Parteimitglieder ihre Stimmen noch per Brief oder online abgeben. Nun wird gezählt. Dafür kamen am Samstagmorgen 250 Freiwillige aus ganz Deutschland im Willy-Brandt-Haus zusammen. Mit speziellen Schlitzmaschinen konnten sie pro Stunde 20.000 Briefwahlunterlagen öffnen.

Auszählung läuft

In der Zentrale der SPD lief die Auszählung des Mitgliederentscheids über den künftigen SPD-Vorsitz seit Samstagmorgen auf Hochtouren. Im obersten Stockwerk des Willy-Brandt-Hauses in Berlin übernahm am Mittag eine zweite Schicht von Helfern das Sortieren und Zählen der Wahlbriefe.

Generalsekretär Lars Klingbeil sprach von einem „spannenden Tag“. Die Beteiligung der Mitglieder an der Chefsuche habe Überzeugungskraft gekostet, dann aber viele in der Partei mobilisiert, sagte Klingbeil der Deutschen Presse-Agentur. „Es war richtig, dass wir mutig waren und diesen neuen Weg eingeschlagen haben, weil wir endlich mit den Ritualen der Vergangenheit brechen.“

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius mahnte seine Partei zur Geschlossenheit. Entscheidend sei am Ende, dass sich alle hinter dem Ergebnis versammelten, auch wenn die Wahlbeteiligung nicht so irre hoch sei, sagte Pistorius der dpa in Erfurt. „Das Ergebnis muss stehen.“

SPD-Mitgliederentscheid: Das sind die Ergebnisse

Die Partei veröffentlichte am Samstagabend nach der Auszählung folgende Ergebnisse:

Klara Geywitz (Beisitzerin SPD-Vorstand) & Olaf Scholz (Bundesfinanzminister): 48.473 (22,6 Prozent)

Saskia Esken (Bundestagsabgeordnete) & Norbert Walter-Borjans (Ex-Finanzminister NRW): 44.967 (21 Prozent)

Petra Köpping (Staatsministerin für Gleichstellung und Integration in Sachsen) & Boris Pistorius (Innenminister Niedersachsen): 31.230 (14,61 Prozent)

Gesine Schwan (Zweifache Bundespräsidenten-Kandidatin) & Ralf Stegner (Vize-Parteichef): 20.583 (9,63 Prozent)

Christina Kampmann (Ex-Familienministerin NRW) & Michael Roth (Europa-Staatsminister) 34.700 (16,3 Prozent)

Nina Scheer (Bundestagsabgeordnete) & Karl Lauterbach (Gesundheitsexperte): 31.200 (14,6 Prozent)

SPD-Vorsitz: Mehrere Duos standen zur Wahl

Es dürfe dann weder kleingeredet noch relativiert werden. Die Beteiligung hatte zur Halbzeit vor einer Woche erst bei 28,9 Prozent der rund 430 000 Mitglieder gelegen. Außerdem musste das Ergebnis der Online-Abstimmung ausgelesen werden. Gewählt werden die Nachfolger der zurückgetretenen Parteichefin Andrea Nahles. Fest steht bereits, dass die älteste Partei Deutschlands künftig von einer Doppelspitze geführt wird.

Die Vorsitzenden der SPD seit 1946 Die Vorsitzenden der SPD seit 1946 Nach dem Zweiten Weltkrieg musste sich die SPD neu organisieren. Der 1895 in Westpreußen geborene Kurt Ernst Carl Schumacher führte die Partei von 1946 bis 1952. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA/Keystone Stimmen Sie ab 5 Bewertungen

Die Vorsitzenden der SPD seit 1946 Nach dem Tod Kurt Schumachers 1952 übernahm der gebürtige Magdeburger Erich Ollenhauer das Amt des SPD-Vorsitzenden. Er war zugleich SPD-Fraktionschef im Bundestag. Beide Ämter hielt er bis zu seinem Tod 1963 . Foto: imago stock&people / imago/ZUMA/Keystone Stimmen Sie ab 3 Bewertungen

Die Vorsitzenden der SPD seit 1946 Der frühere Regierende Bürgermeister von Berlin Willy Brandt übernahm den Parteivorsitz 1964 und hielt das Amt bis 1987. Foto: imago/ Sven Simon / BM Stimmen Sie ab 3 Bewertungen

Die Vorsitzenden der SPD seit 1946 Der gebürtige Hans-Jochen Vogel war SPD-Vorsitzender von 1987 bis 1991. Foto: imago stock&people Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Die Vorsitzenden der SPD seit 1946 Björn Engholm führte die Sozialdemokraten von 1991 bis 1993. Er war der designierte Kanzlerkandidat seiner Partei, trat im Zuge der Barschel-Affäre aber von allen politischen Ämtern zurück. Foto: imago stock&people / imago/Rainer Unkel Stimmen Sie ab 1 Bewertung



Die Vorsitzenden der SPD seit 1946 Nach dem Rücktritt von Björn Engholm führte der spätere Bundespräsident Johannes Rau die SPD kommissarisch. Foto: Thomas Imo / imago/photothek Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Die Vorsitzenden der SPD seit 1946 Bei einer Ur-Wahl 1993 sprach sich eine Mehrheit der SPD-Mitglieder für den rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Rudolf Scharping. Er führte die Partei bis 1995. Foto: imago stock&people Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Die Vorsitzenden der SPD seit 1946 Oskar Lafontaine war von 1995 bis 1999 SPD-Vorsitzender. Foto: imago/ Jürgen Eis / BM Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Die Vorsitzenden der SPD seit 1946 Der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder übernahm den SPD-Vorsitz 1999 und hielt das Amt bis 2004. Foto: imago stock&people Stimmen Sie ab 2 Bewertungen

Die Vorsitzenden der SPD seit 1946 Franz Müntefering führte die SPD von 2004 bis 2005. Er verzichtete 2005 auf eine erneute Kandidatur. Foto: imago/ Rainer Unkel / BM Stimmen Sie ab 1 Bewertung



Die Vorsitzenden der SPD seit 1946 Nach Münteferings Rückzug wurde Matthias Platzeck im November 2005 zum Vorsitzenden gewählt. Nach zwei Hörstürzen in den Wochen darauf trat er im April 2006 aus gesundheitlichen Gründen zurück. Foto: imago/ Michael Schöne / BM Stimmen Sie ab 2 Bewertungen

Die Vorsitzenden der SPD seit 1946 Kurt Beck übernahm zunächst kommissarisch und wurde dann auf einem Sonderparteitag bestätigt. 2008 erklärte er seinen Rücktritt, nachdem durch Indiskretionen bekannt geworden war, dass Frank-Walter Steinmeier die SPD als Spitzenkandidat in die Bundestagswahl 2009 führen sollte. Foto: imago stock&people Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Die Vorsitzenden der SPD seit 1946 Franz Müntefering stand von Becks Rücktritt 2008 bis zum schlechten Abschneiden der SPD bei der Bundestagswahl 2009 zum zweiten Mal an der Parteispitze. Foto: imago/ Rainer Unkel / BM Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Die Vorsitzenden der SPD seit 1946 Mit einem Zeitraum von 2009 bis 2017 war Sigmar Gabriel einer der langjährigsten Vorsitzenden der sozialdemokratischen Partei. Foto: imago stock&people Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Die Vorsitzenden der SPD seit 1946 Martin Schulz wurde am 19. März 2007 zum Vorsitzenden gewählt. Auf innerparteilichen Druck hin erklärte er am 9. Februar 2018 schriftlich seinen „Verzicht auf den Eintritt in die Bundesregierung“. Am 13. Februar 2018 gab er seinen Rücktritt bekannt. Foto: Emmanuele Contini / imago/ZUMA Press Stimmen Sie ab 2 Bewertungen



Die Vorsitzenden der SPD seit 1946 Andrea Nahles führt seit dem 22. April 2018 die SPD. Sie ist die erste weibliche Vorsitzende der Sozialdemokraten. Am 2. Juni 2019 kündigte Nahles ihren Rücktritt als SPD-Vorsitzende und Chefin der Bundestagsfraktion an. Die 48-Jährige will auch ihr Bundestagsmandat niederlegen und sich komplett aus der Politik zurückziehen. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

spd-parteivorsitz- wer sich bewirbt – und wer chancen hat Zur Wahl standen sechs Duos. Einen klaren Favoriten für die Nachfolge der zurückgetretenen Parteichefin Andrea Nahles gab es bis zum Schluss aber nicht. Auch Jan Böhmermann brachte sich als Parteichef ins Spiel, musste aber zunächst Parteimitglied werden.

Die Sieger des Mitgliederentscheids sind allerdings noch nicht automatisch Parteivorsitzende. Bekommt kein Paar mehr als 50 Prozent der Stimmen, ist eine Stichwahl nötig. Außerdem müssen die Gewinner auf einem Parteitag Anfang Dezember noch bestätigt werden. (dpa/jei)