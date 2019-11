Verfassungsschutz stoppt Flüchtlinge in Malta und Italien

Erst vor ein paar Tagen legte die „Alan Kurdi“ im Hafen von Tarent an. Jeder Dritte der 91 Flüchtlinge auf dem Rettungsschiff soll in Deutschland Schutz finden. Noch sitzen die Geflohenen in dem italienischen Aufnahmelager fest. Und womöglich öffnet sich nicht für jeden die Tür. Eine kleine Gruppe...