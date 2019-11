Franziska Giffey: „Ich dachte, wir sind schon weiter“

Sie ist die Ostdeutsche im Bundeskabinett: Franziska Giffey. Als die Mauer fiel, war sie noch ein Kind. Wie hat sie die Wendezeit erlebt? Und welche Schlüsse zieht die 41-Jährige heute daraus? Zum Gespräch hat sie in ihr Büro im Familienministerium in der Glinkastraße in Berlin-Mitte geladen. Die...