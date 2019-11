Berlin. Der Bundestag beschließt am Vormittag einen großen Teil des Klimapakets. Das beinhaltet einen CO2-Preis, eine höhere Flugticket-Steuer, mehr Förderung fürs Pendeln und das Sanieren von Häusern. Gegen die Pläne von Union und SPD gibt es erheblichen Widerstand bei der Opposition und in den Bundesländern. Es ist daher gut möglich, dass der Bundesrat noch an der einen oder anderen Stelle etwas ändert - allerdings kann die Länderkammer viele der Gesetze nur verzögern, nicht verhindern.

