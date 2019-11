Johnson und Corbyn liefern sich TV-Duell

Knapp einen Monat vor der britischen Parlamentswahl wollen sich der konservative Premier Boris Johnson und sein Sozialdemokratischer Herausforderer Jeremy Corbyn in einem TV-Duell der Öffentlichkeit stellen. Der Schlagabtausch an diesem Dienstag, 19. November, könnte hitzig werden, denn schon in den vergangenen Wochen provozierte Labour-Chef Corbyn den Amtsinhaber mit linken Forderungen.

Zwar hat Labour ihr Wahlprogramm noch nicht veröffentlicht. Doch die Partei verspricht „eine Wirtschaft für alle“. Es gehe darum, eine fairere und wohlhabendere Gesellschaft „für viele, nicht für einige“ zu schaffen.

Labour verspricht „Wohlstand“ für Arbeiter

Labour-Finanzexperte John McDonnell betonte jüngst, die Partei wolle den Wohlstand „unumkehrbar“ auf die Seite der Arbeiter verschieben, indem sie unter anderem Steuern für Wohlhabende und Unternehmen erhöhen und verschiedene Bereiche der Grundversorgung wie Energie- und Wassernetze, Post und Bahn verstaatlichen.

Außerdem sollen Betriebe mit mehr als 250 Mitarbeitern verpflichtet werden, zehn Prozent ihrer Anteile in einen Fonds zu parken, aus dem den Beschäftigten Dividenden gezahlt werden.

Johnson: Das sind Stalin-Methoden

Die konservative Regierung zürnt bereits über den Linksruck. Premierminister Johnson verglich die Pläne mit Methoden von Sowjetdiktator Josef Stalin und sprach von einer wirtschaftlichen „Horrorshow“.

Die Kampagne des Premiers dreht voll auf den Brexit („Get Brexit done“) – und damit will er auch Brexit-Befürworter, die bislang Labour-Anhänger waren, zu sich ziehen. Damit scheint Boris Johnson Erfolg zu haben: Meinungsforscher sehen die Konservativen aktuell bei 40 Prozent, Labour bei 30. Die pro-europäischen Liberalen kommen auf 16 Prozent, die Brexit-Partei unter Parteichef Nigel Farage auf nur sieben.

Harter Brexit, weicher Brexit, gar kein Brexit?

So klar Johnsons Brexit-Kurs ist, so schwammig sind die Positionen der anderen Parteien. Harter Brexit, weicher Brexit, gar kein Brexit oder Volksabstimmung? Vor allem Labour-Chef Corbyn kann sich zu keiner klaren Aussage durchringen.

Vielleicht schaffen es die anderen Parteien bei einer weiteren geplanten TV-Debatte sich stärker und klarer zu positionieren. Zumindest ist dann Corbyn nicht mehr allein, wenn es darum geht, gegen Johnson Position zu beziehen. (bik)