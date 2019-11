Rainer Wendt: Polizeigewerkschafter geht in die Politik

Der Bundesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, wechselt als Staatssekretär in das Innenministerium von Sachsen-Anhalt. Das teilte die Staatskanzlei am Freitag in Magdeburg mit. Wendt folgt auf Tamara Zieschang, die im Dezember als Staatssekretärin ins Bundesverkehrsministerium wechselt.

Rainer Wendt: Seit 2007 Vorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft

Wendt wurde am 29. November 1956 in Duisburg geboren. Er ist verheiratet und Vater von fünf Kindern. Er ist Mitglied im Bundesvorstand des Deutschen Beamtenbundes und seit 2007 Vorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft.

„Es ist uns eine große Freude, mit Rainer Wendt, einen der fachkundigsten und bekanntesten Vertreter der Interessen unserer Polizei und engagierten Anwalt für die Sicherheit in unserem Land, zukünftig als neuen Staatssekretär im Ministerium des Inneren des Landes Sachsen-Anhalt zu haben“, erklärten Ministerpräsident Reiner Haseloff und Innenminister Holger Stahlknecht (beide CDU) der Mitteilung zufolge.

Umstrittener Polizeigewerkschafter: Zweites Gehalt ohne zu arbeiten

2017 war Wendt in die Schlagzeilen geraten, da er jahrelang als Polizist bezahlt wurde, ohne als Polizist zu arbeiten. Zahlreiche Politiker reagierten mit Unverständnis darauf, dass Wendt ein zweites Gehalt als Polizist bezog. Nach den Anschuldigungen legte Wendt alle Einkünfte offen. (dpa/msb)