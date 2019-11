Neue AfD-Spitze: Tino Chrupalla folgt auf Alexander Gauland

Auf ihrem Bundesparteitag am Wochenende will die AfD eine neue Parteiführung wählen.

Braunschweig. Die AfD hat auf dem Bundesparteitag in Braunschweig über die neue Spitze entschieden: Sie bilden Jörg Meuthen und Tino Chrupalla.

Die AfD hat eine neue Parteispitze: Beim Bundesparteitag in Braunschweig entschieden sich die rund 600 Delegierten für Jörg Meuthen und Tino Chrupalla als neue Doppelspitze. Meuthen verteidigte damit seinen Posten als Parteichef. Chrupalla folgt auf Alexander Gauland, der nicht wieder angetreten war.

Gauland war dann auch der erste, der Chrupalla gratulierte. Er persönlich hatte den Malermeister aus Sachsen vorgeschlagen. Doch trotz Rückenwinds aus dem Bundesvorstand holte Chrupalla, der seit 2017 für die AfD im Bundestag sitzt, erst in einer Stichwahl den Sieg.

Mit 54,51 Prozent der Delegiertenstimmen setzte er sich gegen Fraktionskollegen Gottfried Curio aus Berlin durch. Die niedersächsische Landeschefin Dana Guth, die sich ebenfalls auf den Posten beworben hatte, holte in der ersten Runde 22 Prozent und schaffte es damit nicht in die Stichwahl.

Tino Chrupalla betont ostdeutsche Biografie

In seiner Bewerbungsrede hatte Chrupalla vor allem seine ostdeutsche Biografie und seinen beruflichen Hintergrund als Handwerker betont: Damit gebe es die Chance auf „eine Doppelspitze mit Vertretern aus West und Ost, eine Doppelspitze, mit der sich sowohl Akademiker als auch Nichtakademiker identifizieren können.“

Alexander Gauland. Foto: Jens Schlueter / Getty Images

Zuvor war Jörg Meuthen, Wirtschaftswissenschaftler und Baden-Württemberger, als Co-Vorsitzender der Partei wiedergewählt worden, mit für die AfD guten 69 Prozent. Meuthen hatte die Partei deutlich auf einen Kurs in Richtung Regierungsbeteiligung eingeschworen. Deutschland sei in einer Notlage, „und diese Notlage zwingt uns dazu, verdammt schnell zu lernen“, so Chrupalla. „Wir müssen nun regierungswillig und -fähig werden.“

Gleichzeitig und um dieses Ziel zu unterstreichen, bemühte sich Meuthen, eine scharfe Abgrenzung nach ganz rechts außen zu ziehen: Er werde sein Gesicht nicht für eine Partei hergeben, die „schleichend in die Tolerierung extremistischer Positionen abrutscht. Für eine Rechtsaußenpartei stünde ich nicht zur Verfügung.“

Deutlich abgelehnt wurde der baden-württembergische Landtagsabgeordnete Wolfgang Gedeon, der gegen Meuthen angetreten war. Gegen Gedeon läuft seit langem ein Parteiausschlussverfahren, er vor allem für seine antisemitischen Schriften bekannt. Zahlreiche Delegierte reagierten auf seine Bewerbung mit Buh- und Pfui-rufen.

Auch Fraktionschefin Alice Weidel ist erneut Teil des Bundesvorstands. Weidel wurde ohne Gegenkandidat zur stellvertretenden Parteichefin gewählt, für sie stimmten rund 75 Prozent der Parteivertreter.