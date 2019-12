Britisches Parlament soll Freitag über Brexit-Deal abstimmen

Wird der Brexit zum 31. Januar schon am Freitag besiegelt? Großbritanniens Premier Boris Johnson will seinen Deal zum EU-Austritt des Vereinigten Königreichs bereits an diesem Freitag den Abgeordneten im neu gewählten Parlament zur Abstimmung vorlegen. Das bestätigte eine Regierungssprecherin auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur am Montag.

Johnsons Konservative verfügen nach dem überwältigenden Wahlsieg vergangene Woche über einen Vorsprung von 80 Sitzen vor allen anderen Parteien. Die Zustimmung zum Brexit-Abkommen gilt daher als sicher. Das Parlament in London tritt am Dienstag erstmals wieder zusammen.

Labour-Absturz: Wer wird nach Jeremy Corbyn Parteichef?

Die oppositionelle Labour-Partei will sich nach ihrem Wahldebakel einem Bericht zufolge etwa drei Monate Zeit lassen, um zu entscheiden, wer Jeremy Corbyn an der Spitze ablösen soll. Das gehe aus einem Brief von Labour-Generalsekretärin Jennie Formbie an das Führungsgremium der Partei hervor, schrieb BBC-Reporter Nick Eardley in der Nacht zu Montag auf Twitter. Das Auswahlverfahren solle bereits am 7. Januar beginnen, könne aber bis Ende März dauern.

Die besten Erfolgsaussichten werden der wirtschaftspolitischen Sprecherin Rebecca Long-Bailey und den Abgeordneten Lisa Nandy und Jess Philips eingeräumt. Einziger Mann im Rennen ist bislang Brexit-Experte Keir Starmer. Die Chancen stehen daher gut, dass erstmals eine Frau an die Spitze der britischen Sozialdemokraten gewählt wird.

NEW: Labour General Secretary Jennie Formby has written to the Labour NEC saying Jeremy Corbyn has asked for a leadership election to allow a new leader can be in place by the end of March



Full NEC to decide timetable, she adds — Nick Eardley (@nickeardleybbc) December 15, 2019

Die EU-Mitgliedschaft Großbritanniens dürfte bis dahin längst Geschichte sein. Das Ratifizierungsgesetz für den Brexit-Deal soll nach den Plänen der Regierung bereits am Freitag die erste und zweite Lesung im Unterhaus durchlaufen. Formell genehmigen muss diesen Zeitplan aber noch Parlamentspräsident Lindsay Hoyle.

Im Januar soll Gesetzentwurf durch das Oberhaus gehen

Dessen Wiederwahl am Dienstag galt ebenfalls als gesetzt. Außerdem steht noch die Vereidigung der 650 Abgeordneten an, bevor Königin Elizabeth II. am Donnerstag das Parlament mit der Queen’s Speech offiziell wiedereröffnet. Die Königin verliest bei der feierlichen Zeremonie das Regierungsprogramm des Premierministers.

Im Januar soll der Gesetzentwurf dann durch die dritte Lesung und das Oberhaus gehen, damit Großbritannien rechtzeitig zum Fristende am 31. Januar aus der Europäischen Union austreten kann. Bis Ende 2020 gilt dann eine Übergangsfrist, während der sich in den Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien zunächst so gut wie nichts ändert. Bis dahin wollen beide Seiten ein Abkommen über die künftigen Beziehungen aushandeln. Die Zeit dafür gilt jedoch als äußerst knapp. (les/dpa)