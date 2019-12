Klimajahr 2019: Demos, Gipfel, Emissionen

Verhandler zwischen den Stühlen: Nach einem Sitzungsmarathon einigte sich die Weltklimakonferenz in Madrid Mitte Dezember lediglich auf Minimalbeschlüsse. Die rund 200 Staaten wurden nur an ihre Zusage erinnert, ihre Klimaschutzziele für 2030 möglichst zu verschärfen.

Vielleicht wird eines Tages das Jahr 2019 als klimapolitische Wende in die Geschichtsbücher eingehen. Aber sollte dies so sein, dann wohl nicht wegen bahnbrechender Klimaschutz-Beschlüsse. Auf der UN-Weltklimakonferenz, die während der ersten Dezemberhälfte in Madrid tagte, einigten sich die Vertreter von rund 200 Ländern lediglich auf einen Minimalkompromiss. Herausragend waren 2019 dagegen die weltweiten Proteste von Schülern und Studenten für mehr klimapolitischen Ehrgeiz – und für ein Einhalten der vereinbarten Klimaschutzziele.

„Fridays for Future“ – eine neue Dimension von Klimaprotest

Dürfen die das überhaupt während der Schulzeit? Mit dieser Frage reagierten nicht wenige, als im Frühjahr immer mehr Jugendliche für mehr Klimaschutz auf die Straße gingen – am Freitag, 15. März, waren es weltweit erstmals Hunderttausende. „Ein Streik gilt als unentschuldigtes Fehlen und damit als Verletzung der Schulpflicht“, warnte Bianca Schön­eich, Sprecherin der Landesschulbehörde, die Schüler damals in unserer Zeitung.

FDP-Chef Christian Lindner griff die Demonstranten direkt an: Von Kindern und Jugendlichen könne man nicht erwarten, die globalen Zusammenhänge, das technisch Sinnvolle und das ökonomisch Machbare zu sehen. Und fügte hinzu: „Das ist eine Sache für Profis.“ Die Kritik schlug hohe Wellen, nicht zuletzt bei vielen Klimaforschern, die sich als „Profis“ angesprochen fühlten. 26.800 Wissenschaftler aus dem deutschsprachigen Raum taten sich Ende März als „Scientists for Future“ zusammen und beraten seitdem die „Fridays for Future“-Bewegung (FFF).

Der Geoökologe Wolfgang Durner, Vizepräsident der Technischen Universität Braunschweig hält Lindner zugute, er habe damals vielleicht an die Möglichkeit neuer technischer Lösungen gedacht, die in der Zukunft erlaubten, CO 2 aus der Atmosphäre einzufangen. Zwar werde zurecht verstärkt an solchen Verfahren geforscht, so Durner: „Aber als Naturwissenschaftler würde ich niemals blind auf solche Entwicklungen vertrauen.“

Protest beginne immer aus einer „Ursuppe des Unbehagens“ heraus, sagte der Sozialwissenschaftler Julian Schenke vom Göttinger Institut für Demokratieforschung unserer Zeitung Anfang März. „Erst nach und nach treten Anführer auf den Plan, und eine Bewegung professionalisiert sich.“ All das haben die „Fridays for Future“ seitdem erlebt. In unserer Region hat die Bewegung Ortsgruppen in Braunschweig, Gifhorn, Goslar, Göttingen, Osterode, Peine, Salzgitter, Wolfenbüttel und Wolfsburg aufgebaut. An den Demos nehmen längst auch Eltern und Großeltern teil. Und Greta Thunberg, die junge Schwedin, die zur Galionsfigur des Protests wurde und auf dem UN-Klimagipfel in New York rund 60 Staats- und Regierungschefs ihr empörtes „Wie könnt Ihr es wagen?“ entgegenhielt, kennt heute praktisch jeder. Für Millionen ist sie eine Ikone.

Andere finden Thunberg und ihre Forderungen völlig daneben. Parallel zu FFF haben sich längst auch die „Skeptiker“ formiert, die die wissenschaftlichen Erkenntnisse zum menschgemachten Klimawandel und mehr Klimaschutz teils strikt ablehnen. In Deutschland stellte sich 2019 die AfD an ihre Spitze. Nach der Kritik am Euro und an der Zuwanderung habe die Partei im Kampf gegen die Klimaschutzpolitik ihr „drittes große Thema“ gefunden, sagte der Parteichef Alexander Gauland im September.

Gipfel, Päckchen, Kompromisse – die Klimapolitik 2019

Für die schwarz-rote Bundesregierung, die „Gelbwesten“-Proteste von wütenden Autofahrern wie in Frankreich unbedingt vermeiden möchte, war die Klimapolitik 2019 ein echter Balanceakt. Allerdings gab nicht nur Kanzlerin Angela Merkel (CDU) offen zu, dass Fridays for Future der Bundesregierung Dampf gemacht habe. Kaum ein Thema hat Union und SPD im abgelaufenen Jahr so beschäftigt wie der Klimaschutz, monatelang tagte ein Klimakabinett, an Teilen des Klimapakets – oft als Päckchen bespöttelt – wird noch bis ins neue Jahr hinein gefeilt werden.

Vor einem Jahr hätte wohl kaum jemand gedacht, dass es ein eigenes Klimaschutzgesetz mit jahresgenauen Vorgaben fürs Einsparen von Treibhausgasen geben würde. Nun hat die große Koalition einen nationalen CO 2 -Preis einführt, der Diesel und Benzin, Heizöl und Erdgas teurer machen soll. Nachdem die Regierung sich zunächst nur auf einen Preis von 10 Euro pro Tonne des Klimagases geeinigt hatte, wurde Mitte Dezember nachjustiert. Im Vermittlungsverfahren mit den Bundesländern – und de facto mit den Grünen – einigte man sich auf einen Einstieg mit 25 Euro. Die werden ab 2021 beim Ausstoß einer Tonne Kohlendioxid fällig. Dass das ausreicht, um das Verbraucherverhalten zu beeinflussen, bezweifeln Umweltverbände wie der BUND nach wie vor.

Zu einem Schwerpunkt ihrer Amtszeit will den Klimaschutz auch die neue EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen machen. In den kommenden zwei Jahren soll die EU nach ihrem Willen zahlreiche Gesetze verabschieden, um Energieversorgung, Industrieproduktion, Verkehr und Landwirtschaft klimafreundlich umzubauen. Ziel dieses „Green Deals“ ist eine klimaneutrale EU bis 2050.

Gedacht war von der Leyens Ankündigung auch als Signal an die UN-Klimakonferenz, die während der ersten Dezemberhälfte in Madrid tagte. Allerdings endete das Treffen aus Sicht vieler Europäer mehr als mager. Ach nach fast zwei Tagen Verlängerung des Verhandlungsmarathons war die Schnittmenge der Vertreter von 200 Ländern gering. Das Hauptziel, den weltweiten Handel mit Klimaschutz-Gutschriften zu regeln, wurde nicht erreicht. UN-Generalsekretär António Guterres schrieb auf Twitter bitter, die internationale Gemeinschaft habe eine „wichtige Gelegenheit verstreichen“ lassen.

Klimaziel 1,5 Grad zunehmend unrealistisch – das sind die Fakten

Der Ausstoß von Kohlendioxid aus der Verbrennung von Kohle, Öl und Gas nahm derweil im Jahr 2019 weltweit weiter zu. Neue Kohlekraftwerke wurden geplant und gebaut. Mit dem Wachstum von Staaten wie China und Indien steigen auch die Emissionen weiter an.

„Deutlich unter zwei Grad“ ist das Ziel des Pariser Abkommens, möglichst 1,5 Grad. Dafür müssten den Vereinten Nationen zufolge die Emissionen weltweit betrachtet Jahr für Jahr um 7,6 Prozent zurückgehen – und zwar ab 2020. Nur große Optimisten glauben noch, dass das gelingen wird. Schon jetzt hat sich die Erde nach Befunden des Weltklimarats um ein Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit aufgeheizt. Die vergangenen vier Jahre waren die wärmsten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen, wie die UN-Meteorologie-Organisation berichtet. Wirtschaften und leben die Menschen weltweit weiter wie bisher, läge der Temperaturanstieg Ende des Jahrhunderts bei 3,4 bis 3,9 Grad, wie das UN-Umweltprogramm Unep vorrechnet.

Auf das Klimajahr 2019 folgt das Klimajahr 2020. Damit die Erderwärmung und ihre Folgen noch halbwegs kontrollierbar bleiben, halten Wissenschaftler eine Trendwende bei den Emissionen im neuen Jahr für dringend notwendig. Es ist auch das Jahr, in dem die Mitgliedsstaaten des Pariser Abkommens laut der Abschlusserklärung von Madrid neue und ehrgeizigere Klimaschutzpläne vorlegen sollen.