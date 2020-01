Von der Leyen will "sehr hart" mit Großbritannien verhandeln

Brüssel. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat harte Verhandlungen mit Großbritannien nach dem Brexit angekündigt. "Wir werden sehr fair verhandeln, aber sehr hart", sagte sie im ZDF. Die EU habe eine gute Ausgangsposition, weil sie bisher Absatzmarkt für fast die Hälfte aller britischen Exporte sei. Großbritannien habe großes Interesse am Zugang zu diesem Markt. Von der Leyen stellte auch klar, dass die EU alle strittigen Punkte bei den künftigen Beziehungen nur im Paket vereinbaren will. Dazu gehören zum Beispiel auch Fischereirechte oder die Zusammenarbeit in Sicherheitsfragen.