FDP-Vorstand spricht Christian Lindner das Vertrauen aus

Nach der Wahl seines Parteikollegen Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten von Thüringen bestreitet FDP-Chef Christian Lindner, dass es eine Übereinstimmung mit der AfD gegeben hat. Lindner schließt eine Zusammenarbeit mit der AfD aus. Unterdessen demonstrieren dutzende von Menschen vor der FDP-Bundeszentrale in Berlin.

FDP-Chef Lindner bestreitet Zusammenarbeit mit AfD in Thüringen

Der Bundesvorstand der FDP steht auch nach dem Wahl-Debakel in Thüringen weiter hinter seinem Vorsitzenden. Er sprach Christian Lindner am Freitag in einer Sondersitzung mit 33 von 36 Stimmen das Vertrauen aus. Eine Person stimmte mit „Nein“, zwei enthielten sich.

„Ich bin meiner Partei dankbar, dass sie mir hier und heute im Bundesvorstand mit einem sehr starken Ergebnis das Vertrauen ausgesprochen hat“, sagte Lindner im Anschluss. Es sei wichtig, dass sich die FDP auf diese Weise über den eigenen Kurs und den gemeinsamen Wertekonsens verständigt habe.

„Thüringen war und ist ein Ernstfall für die politische Kultur und insbesondere für die FDP“, so Lindner weiter. „Die Entscheidungen und Ereignisse in Thüringen, die wir verantworten, haben Zweifel bei vielen an der Grundwerten der FDP ausgelöst. Diese Zweifel bedauern wir zutiefst.“

Der Parteichef unterstrich, dass man sich klar von der AfD abgrenze. „Die AfD ist eine Partei, die ein völkisches Gedankengut hat, während wir eine an das Individuum glaubende Partei sind. Die AfD setzt auf Ausgrenzung, wo wir auf Toleranz setzen.“ Umso bedauerlicher sei es, dass diese klare Position der FDP nicht mehr sichtbar gewesen sei.

Wahl in Thüringen mit AfD-Unterstützung spaltet die Bundespolitik

Lindner hatte bereits am Donnerstag angekündigt, sich im FDP-Vorstand in Berlin der Vertrauensfrage zu stellen. Er war am Donnerstag nach Erfurt gereist, um mit der Landespartei das Vorgehen nach der Wahl des Parteikollegen Thomas Kemmerich zum neuen Ministerpräsidenten von Thüringen zu besprechen.

Kemmerich war am Mittwoch im dritten Wahlgang im Erfurter Landtag von seiner Fraktion als Kandidat aufgestellt worden. Mit Stimmen der CDU und AfD setzte er sich dann gegen den bisherigen Ministerpräsidenten Bodo Ramelow (Die Linke) durch. Der eigentliche Kandidat der AfD erhielt im dritten Wahlgang keine Stimmen mehr. Die FDP hatte bei der vorangegangenen Landtagswahl nur knapp den Einzug in den Landtag geschafft – mit fünf Prozent der Stimmen.

Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten von Thüringen gewählt – FDP stark beschädigt

Beobachter sind sich einig, dass die Kemmerich-Wahl bei der FDP einen Totalschaden verursacht hat. Das färbt auch auf den Parteichef ab: Lindner hat in der Thüringen-Krise auf ganzer Linie versagt, kommentiert unser Auto. Für Kemmerich selbst zahlt sich die Wahl zumindest finanziell aus: So viel Geld bringt Thomas Kemmerich der Eklat von Erfurt.

Doch nicht nur für die Liberalen in der FDP, sondern auch für andere Parteien hat das Wahldebakel von Erfurt Folgen. In der CDU gibt es Streit und Sachsens Ministerpräsident Kretschmer spricht nun von einer Verständigung mit der Linken. Die Thüringer CDU ist gegen baldige Neuwahlen und stellt sich somit gegen zuvor angedachte Pläne der Bundespartei. Die Situation in Thüringen wird aber auch zunehmend zur Zerreißprobe für die Groko.

Das Chaos in Thüringen hat offenbar vor allem sehr viele Wähler der CDU erschreckt. Nach einer am Freitag veröffentlichten Forsa-Umfrage im Auftrag von RTL und n-tv würde die Partei bei Neuwahlen momentan fast die Hälfte ihrer Stimmen verlieren. Die Linke des bisherigen Ministerpräsidenten Bodo Ramelow würde hingegen deutliche Zugewinne verbuchen. Die FDP käme nicht einmal mehr in den Landtag.

Die Umfrage-Ergebnisse zu einer möglichen Neuwahl in Thüringen:

Die Linke: 37 Prozent (31,0 Prozent im Oktober 2019)

37 Prozent (31,0 Prozent im Oktober 2019) AfD: 24 Prozent (23,4 Prozent)

24 Prozent (23,4 Prozent) SPD: 9 Prozent (8,2 Prozent)

9 Prozent (8,2 Prozent) Die Grünen: 7 Prozent (5,2 Prozent)

7 Prozent (5,2 Prozent) CDU: 12 Prozent (21,7 Prozent)

12 Prozent (21,7 Prozent) FDP: 4 Prozent (5 Prozent)

(ac/br/dpa)