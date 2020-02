Schäuble: CDU-Personalfragen Ende des Jahres entscheiden

Berlin. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hat sich gegen Forderungen gestellt, die Entscheidung über die künftige CDU-Spitze und die Kanzlerkandidatur schon bis zum Sommer zu klären. Der CDU-Politiker sagte der "Zeit" zur Zukunft der Volksparteien: "Wenn wir glauben, wir müssten die Dinge wieder so machen wie in den Siebziger- und Achtzigerjahren, braucht man uns nicht. Man braucht uns, wenn wir eine Antwort darauf haben, wie die Welt in den Zwanziger- und Dreißigerjahren dieses Jahrtausends funktioniert."

