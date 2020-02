Greta protestiert zum Valentinstag in schwedischer Heimat

Stockholm. Greta Thunberg und etliche weitere Schweden haben bei einem landesweit koordinierten Großprotest für mehr Klimaschutz demonstriert. Angeführt von der Klimaaktivistin marschierten Hunderte Demonstranten am Mittag in Stockholm von der Altstadt ins südliche Viertel Södermalm. Dort forderte Thunberg, dass der Kampf gegen den Klimawandel von der Politik endlich ernstgenommen werden müsse. Obwohl seit fast eineinhalb Jahren für das Klima gestreikt werde, werde die Klimakrise von Politikern und Medien weiter ignoriert. In mehr als 100 schwedischen Städten gab es heute Klimaproteste.