Prepper-Verein „Uniter“ wohl im Visier vom Verfassungsschutz

Der unter Rechtsextremismusverdacht stehende Verein „Uniter“ wird laut einem Bericht des „Spiegel“ vom Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) unter die Lupe genommen. Demnach habe der BfV „Uniter“ zum „Prüffall“ erklärt.

Als „Prüffall“ gelten beim Verfassungsschutz Vereinigungen, bei denen mögliche verfassungsfeindliche Tendenzen untersucht werden, die aber noch nicht mit nachrichtendienstlichen Mitteln beobachtet werden.

Das Bundesamt darf öffentlich nicht über seine Prüffälle Auskunft geben. Das hatte ein Gericht zuletzt im Zusammenhang mit dem Blick der Behörde auf die AfD festgestellt. Auf Anfrage teilte das BfV dazu lediglich mit, dass „der Verein ,Uniter e.V.’ derzeit kein Beobachtungsobjekt des BfV“ sei.

„Uniter“: Durch Franco A. ins Visier der Behörden

In Erfüllung seines gesetzlichen Auftrags bewerte das BfV jedoch „fortlaufend verschiedene Personenzusammenschlüsse hinsichtlich des Vorliegens von tatsächlichen Anhaltspunkten für eine Bestrebung gegen die freiheitlich demokratische Grundordnung“.

Uniter wurde von Angehörigen militärischer und polizeilicher Spezialeinheiten gegründet. Der Verein war im Zuge der Ermittlungen zu Franco A. ins Visier der Behörden geraten. Der Bundeswehr-Offizier Franco A. hatte sich als syrischer Flüchtling ausgegeben. Er steht im Verdacht, aus einer rechtsextremen Gesinnung heraus, Anschläge geplant zu haben. Der Fall Franco A. hatte die Bundeswehr im April 2017 schwer erschüttert.

Andre S., genannt „Hannibal“, ist ein Mitgründer von „Uniter“. Er bereitetet in rechtslastigen Chatgruppen Anhänger auf angeblich drohende Katastrophen vor. Er war lange im Kommando Spezialkräfte (KSK) eingesetzt, im vergangenen September war er aus der Bundeswehr ausgeschieden. Im Dezember wurde zudem bekannt, dass ein CDU-Kommunalpolitiker in Sachsen-Anhalt Mitglied von „Uniter“ ist; auf Druck der Partei trat er dann aus der CDU aus.

„Uniter“ bestreitet rechtsextremistische Tendenzen

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) hatte im Dezember Soldaten vor dem Verein gewarnt: „Jeder sollte sich bewusst sein, dass man sich mit einer Mitgliedschaft in Uniter und mit dem Tragen von Uniter-Symbolik selbst dem Verdacht aussetzt, in der Nähe rechtsextremer Netzwerke und Chats zu stehen.“ Der Verein selbst bestreitet rechtsextremistische Tendenzen.

Seit 2017 überprüft die Bundeswehr die Bewerber für den Dienst an der Waffe. Bis Juni 2019 hat sie dadurch 21 Rechtsextremisten enttarnt.

