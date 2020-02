Mo, 24.02.2020, 11.26 Uhr

Durch das Wahlchaos in Thüringen und die jüngste Wahlschlappe in Hamburg steigt in der CDU der Druck zu einer raschen Klärung der Führungsfrage. Im Frühjahr soll ein neuer Parteivorsitzender auf einem Sonderparteitag gewählt werden.