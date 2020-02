Sawsan Chebli beleidigt? Rechter Youtuber in Berlin vor Gericht

Berlin. Ein 46-Jähriger soll die SPD-Politikerin Sawsan Chebli als „islamische Sprechpuppe“ beleidigt haben. Am Donnerstag beginnt der Prozess.

In Berlin beginnt am Donnerstag der Prozess gegen einen 46-Jährigen wegen Beleidigung der SPD-Politikerin Sawsan Chebli. In einem Internetvideo soll Tim K. die Berliner Staatssekretärin für Bürgerliches Engagement und Internationales als „Quotenmigrantin der SPD“ und „islamische Sprechpuppe“ bezeichnet haben. Der Fall wird vor dem Amtsgericht Tiergarten verhandelt.

Das zuständige Gericht habe zunächst im November 2019 einen Strafbefehl erlassen und gegen den Mann, der auf seinem Youtube-Kanal regelmäßig rechtes Gedankengut propagiert, eine Strafe von 1500 Euro (50 Tagessätze zu je 30 Euro) festgesetzt, sagte eine Sprecherin. Dagegen habe der Mann Einspruch eingelegt.

Chebli sei nicht als Zeugin geladen. Für den Nachmittag (14.00 Uhr) hat sie ein Statement zu dem Prozess am Roten Rathaus angekündigt.

Sawsan Chebli erhielt Morddrohungen von Rechtsextremisten

Die 41-Jährige mit palästinensischen Wurzeln hatte kürzlich eine Morddrohung von mutmaßlichen Rechtsextremisten gegen sich öffentlich gemacht. „Auch du Negerliebhaberin hast es nun auf unsere Todesliste geschafft“, heißt es in dem Schreiben, das Chebli auf Twitter veröffentlichte. Sie erhebt immer wieder ihre Stimme gegen Rassismus und Intoleranz und für eine offene Gesellschaft.

Zuvor hatten die Grünen-Politiker Cem Özdemir und Claudia Roth Morddrohungen mutmaßlicher Rechtsextremisten erhalten. In dem Brief an Chebli wird darauf ausdrücklich Bezug genommen. (mbr/dpa)