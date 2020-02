Do, 27.02.2020, 13.54 Uhr

Bei einem Luftangriff in der syrischen Provinz Idlib sind zwei türkische Soldaten getötet worden. Die türkischen Truppen griffen daraufhin nach Angaben aus Ankara Ziele der syrischen Regierungstruppen in der Region an. Im Februar wurden bislang 19 türkische Soldaten in Idlib getötet.