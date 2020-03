Flüchtlinge: Gefangen im Chaos - eine Reportage aus Lesbos

Fatemeh ist ganz still. Rundherum um das Mädchen ist Trubel, Erwachsene reden in mehreren Sprachen laut durcheinander, Kinder flitzen zwischen den regennassen Zelten hin und her. Doch die Fünfjährige verfolgt das Geschehen nur mit großen, dunklen Augen. Vom Zelt ihrer Familie bewegt sie sich nicht...